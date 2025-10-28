Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Geschäft

Warendorf (ots)

In der Zeit vom Samstag (25.10.2025) 12 Uhr bis Montag (27.10.2025) 13 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Geschäft an der Straße Auf dem Tigge in Beckum ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Geschäft. Sie entwendeten unter anderem Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

