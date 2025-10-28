PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Geschäft

Warendorf (ots)

In der Zeit vom Samstag (25.10.2025) 12 Uhr bis Montag (27.10.2025) 13 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Geschäft an der Straße Auf dem Tigge in Beckum ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Geschäft. Sie entwendeten unter anderem Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 08:15

    POL-WAF: Oelde. Vermehrt Anrufe von falschen Bankmitarbeitern

    Warendorf (ots) - Am Montag (27.10.2025) meldeten sich mehrere Bürger bei der Polizei. Bei allen hatten sich angebliche Mitarbeiter von Banken telefonisch gemeldet. Die Betrüger suggerierten ihren Opfern, dass es zu Unregelmäßigkeiten auf den Konten käme. Falsche Abbuchungen könnten angeblich getätigt worden sein. Die Anrufer versuchten in den Gesprächen weitere Daten zu erlangen. Außerdem wurde angeboten einen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 18:27

    POL-WAF: Beckum. Fehlalarm an Gymnasium verursacht Polizeieinsatz

    Warendorf (ots) - Am Montag, 27.10.2025 gegen 17:30 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei Warendorf ein Notruf ein. In einem Gymnasium in Neubeckum lief demnach ein Amok-Alarm. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei fuhren das Gymnasium mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn an. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der Alarm durch eine Reinigungskraft ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:38

    POL-WAF: Warendorf. Unter Drogeneinfluss in Pkw eingeschlafen

    Warendorf (ots) - Am Sonntag (26.10.2025) um 8.30 Uhr meldeten Zeugen einen Autofahrer auf der Südstraße in Warendorf der bei laufendem Motor in seinem Fahrzeug saß und nicht reagierte. Den eingesetzten Polizisten gelang es den Mann zu wecken. Als er wach wurde nahm er den Fuß von der Bremse, sodass der Pkw ein paar Meter vor rollte. Bei der Kontrolle des Mannes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren