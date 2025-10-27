POL-WAF: Beckum. Fehlalarm an Gymnasium verursacht Polizeieinsatz
Warendorf (ots)
Am Montag, 27.10.2025 gegen 17:30 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei Warendorf ein Notruf ein. In einem Gymnasium in Neubeckum lief demnach ein Amok-Alarm. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei fuhren das Gymnasium mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn an. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der Alarm durch eine Reinigungskraft versehentlich ausgelöst worden war. Eine anschließende Begehung der Schule ergab erwartungsgemäß keine Auffälligkeiten.
