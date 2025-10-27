POL-WAF: Beckum. Fehlalarm an Gymnasium verursacht Polizeieinsatz

Warendorf (ots) - Am Freitag (24.10.2025) in der Zeit von 19.30 Uhr bis 21 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Straße Zum Hilgenbrink in Sassenberg ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Es können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

