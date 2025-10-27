PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Wohnungseinbruch

Warendorf (ots)

Am Freitag (24.10.2025) in der Zeit von 19.30 Uhr bis 21 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Straße Zum Hilgenbrink in Sassenberg ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Es können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

