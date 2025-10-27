POL-WAF: Beckum. Einbruch in Gaststätte
Warendorf (ots)
Am Sonntag (26.10.2025) gegen 02.30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Hauptstraße in Beckum-Neubeckum ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und dursuchten die Räume. Es liegen noch keine Angaben zum Diebesgut vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell