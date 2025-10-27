Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Gaststätte

Warendorf (ots)

Am Sonntag (26.10.2025) gegen 02.30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Hauptstraße in Beckum-Neubeckum ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und dursuchten die Räume. Es liegen noch keine Angaben zum Diebesgut vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

