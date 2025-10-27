PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bei Kontrollen drei Autofahrer ohne Führerschein angehalten

Warendorf (ots)

Der erste Fall ereignete sich am Samstag (25.10.2025) um 3.25 Uhr. Hier wollten Polizisten auf der Straße Am Stockpiper in Ahlen einen Pkw kontrollieren. Der Fahrer versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen indem er immer wieder stark beschleunigte und unvermittelt abbog. Letztendlich stoppte er auf der Heinrich-Imbusch-Straße. Am Steuer saß ein 16-jähriger Ahlener. Da er keinen Führerschein besaß brachten die Beamten ihn zu seinen Eltern.

Am Sonntag (26.10.2025) um 2.10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte den Pkw eines 36-jährigen Ahleners auf der Otto-Hue-Straße in Ahlen. Auch er besaß keine gültige Fahrerlaubnis.

Die dritte Kontrolle fand am Montag (27.10.2025) um 00.50 Uhr auf der Kampstraße in Ahlen statt. Hier fuhr ein 49-Jähriger aus Hamm mit seinem Pkw. Er räumte ein keinen Führerschein zu besitzen. Weiterhin ergab sich bei ihm der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Daher ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an.

Gegen alle drei Fahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

