Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Lkw beschädigt Schrankenanlage

Warendorf (ots)

Am Freitag (24.10.2025) um 9.50 Uhr befuhr ein 53-Jähriger aus Ahaus mit einem Sattelzug den Pröbstinweg in Drensteinfurt-Rinkerode und beabsichtigte auf die Albersloher Straße zu fahren. Als er sich mit seinem Fahrzeug auf dem dortigen Bahnübergang befand schlossen sich die Schranken. Um den Gefahrenbereich zu verlassen fuhr er weiter, wodurch die Schranken beschädigt wurden. Die eingesetzten Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 53-Jährigen ein. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

