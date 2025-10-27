PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Drei Verkehrsunfälle mit Flucht angezeigt

Warendorf (ots)

In der Zeit von Mittwoch (22.10.2025) 15 Uhr bis Samstag (25.10.2025) 12.30 Uhr wurde an der Wilhelm-Busch-Straße in Beckum-Neubeckum ein weißer Cupra Formentor an der linken Seite beschädigt.

Am Samstag (25.10.2025) in der Zeit von 12.20 Uhr bis 12.50 Uhr wurde am Nordwall in Beckum ein weißer VW Passat an der linken Seite beschädigt.

Der dritte Unfall ereignete sich am Sonntag (26.10.2025) in der Zeit von 22.15 Uhr bis 23 Uhr. Hier wurde auf einem Parkplatz Am Tuttenbrocksee ein grauer VW Polo ebenfalls an der linken Seite beschädigt.

Die Verursacher flüchteten.

Wer hat einen der Verkehrsunfälle beobachtet? Wer kann Angaben zu den jeweiligen Verursachern oder deren Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

