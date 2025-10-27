Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Drei Verkehrsunfälle mit Flucht angezeigt

Warendorf (ots)

In der Zeit von Mittwoch (22.10.2025) 15 Uhr bis Samstag (25.10.2025) 12.30 Uhr wurde an der Wilhelm-Busch-Straße in Beckum-Neubeckum ein weißer Cupra Formentor an der linken Seite beschädigt.

Am Samstag (25.10.2025) in der Zeit von 12.20 Uhr bis 12.50 Uhr wurde am Nordwall in Beckum ein weißer VW Passat an der linken Seite beschädigt.

Der dritte Unfall ereignete sich am Sonntag (26.10.2025) in der Zeit von 22.15 Uhr bis 23 Uhr. Hier wurde auf einem Parkplatz Am Tuttenbrocksee ein grauer VW Polo ebenfalls an der linken Seite beschädigt.

Die Verursacher flüchteten.

Wer hat einen der Verkehrsunfälle beobachtet? Wer kann Angaben zu den jeweiligen Verursachern oder deren Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell