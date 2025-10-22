Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung - Verkehrsunfall auf der B 111

Pritzier (ots)

Am heutigen Morgen, 22. Oktober 2025, kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 111 auf Höhe des Abzweiges Pritzier. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sind drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Zumindest eine Person wurde bei dem Zusammenstoß schwerverletzt. Die Fahrbahn ist seit 09:20 Uhr vollgesperrt. Wie lang die Sperrung noch andauern wird ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar.

Die konkreten Umstände, die zum Unfall führten werden zum jetzigen Zeitpunkt noch erhoben. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell