PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung - Verkehrsunfall auf der B 111

Pritzier (ots)

Am heutigen Morgen, 22. Oktober 2025, kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 111 auf Höhe des Abzweiges Pritzier. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sind drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Zumindest eine Person wurde bei dem Zusammenstoß schwerverletzt. Die Fahrbahn ist seit 09:20 Uhr vollgesperrt. Wie lang die Sperrung noch andauern wird ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar.

Die konkreten Umstände, die zum Unfall führten werden zum jetzigen Zeitpunkt noch erhoben. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 10:58

    POL-NB: Polizist wird während Verkehrskontrolle angefahren

    Richtenberg (ots) - Am gestrigen Dienstag, dem 21. Oktober 2025, befand sich die Polizei gegen 11:15 Uhr in Richtenberg im Einsatz. Eine 82-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die Lange Straße in Richtenberg aus Richtung Müggenhall kommend in Richtung Steinhagen. Ein 55-jähriger Polizeibeamter führte am rechten Fahrbahnrand eine Verkehrskontrolle bei einem anderen Fahrzeugführer durch. Der Polizeibeamte ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 09:52

    POL-NB: Größerer Polizeieinsatz in den Morgenstunden

    Stralsund (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen (22. Oktober 2025) wurde die Polizei um 04:15 Uhr auf Grund einer gemeldeten Ruhestörung in die Stralsunder Arnold-Zweig-Straße gerufen. Nach Eintreffen der Polizei wurde ein verletzter, alkoholisierter 40-jähriger Deutscher festgestellt. Zudem wurde bekannt, dass sich in einer Wohnung eine weitere Person aufhalten soll. In der betreffenden Wohnung trafen die Beamten auf ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 15:17

    POL-NB: Aufmerksame Anwohner lassen sich nicht von Haustürgeschäften überzeugen

    Zettemin (ots) - Am gestrigen Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025 waren in Zettemin sogenannte "Dachhaie" unterwegs und boten Anwohnern für geringe Geldbeträge Handwerkerleistungen an. Die drei bislang unbekannten Tatverdächtigen versuchten nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zunächst, eine 81-jährige Deutsche davon zu überzeugen, für 100 Euro eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren