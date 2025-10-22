PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizist wird während Verkehrskontrolle angefahren

Richtenberg (ots)

Am gestrigen Dienstag, dem 21. Oktober 2025, befand sich die Polizei gegen 11:15 Uhr in Richtenberg im Einsatz.

Eine 82-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die Lange Straße in Richtenberg aus Richtung Müggenhall kommend in Richtung Steinhagen. Ein 55-jähriger Polizeibeamter führte am rechten Fahrbahnrand eine Verkehrskontrolle bei einem anderen Fahrzeugführer durch. Der Polizeibeamte stand auf Höhe der Fahrertür auf der Fahrbahn. Die 82-Jährige kam von hinten und fuhr an dem haltenden Fahrzeug vorbei. Hierbei schätzte sie den Seitenabstand offenbar falsch ein und stieß mit dem rechten Außenspiegel gegen das rechte Bein des Polizisten. Er wurde zur weiteren Versorgung seiner Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 150,00 Euro.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

