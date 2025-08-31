POL-HX: Verkehrsunfall mit verletzten Personen
Warburg (ots)
Am Freitagnachmittag (29.08.2005, 15:00 Uhr) ist es in Warburg auf der B252 zu einem Verkehrsunfall mit einem Traktor gekommen. Am Traktor des Unfallverursachers (76 Jahre, aus Diemelstadt) löste sich aus bisher ungeklärter Ursache der Hinterreifen. Der Traktor kippte daher auf die Seite, wodurch neben dem Fahrer auch die Beifahrerin (61 Jahre, aus Diemelstadt) verletzt wurde. Die B 252 war zwecks Unfallaufnahme und Bergung zeitweise gesperrt./RS
