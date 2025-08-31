POL-HX: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Warburg (ots) - Am Freitagabend (29.08.25, gegen 18:45 Uhr) ist es in der Innenstadt von Warburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer überholte mit seinem Motorrad im Verkehrsberuhigten Bereich mehrere Fahrzeuge. Dabei fuhr er unter anderem über die Gehwege und gefährdete mehrere Fußgänger. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

