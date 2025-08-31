PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Straßenverkehrsgefährdung

Warburg (ots)

Am Freitagabend (29.08.25, gegen 18:45 Uhr) ist es in der Innenstadt von Warburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer überholte mit seinem Motorrad im Verkehrsberuhigten Bereich mehrere Fahrzeuge. Dabei fuhr er unter anderem über die Gehwege und gefährdete mehrere Fußgänger. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (05271-962 0) zu melden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 09:55

    POL-HX: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

    Brakel (ots) - Am Samstagmittag (30.08.25, gegen 12:55 Uhr) ist es auf einem Parkplatz Am Sudheimer Weg in Brakel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 54-jährige Fahrzeugführerin aus Brakel beabsichtige mit ihrem Renault Twingo rückwärts auszuparken. Da die Reifen vorne stark eingeschlagen waren, stießen diese gegen die Bordsteinkante der seitlichen Parkflächenmarkierung und bremsten das Fahrzeug ab. Die ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 09:51

    POL-HX: Verkehrsunfallflucht

    Höxter (ots) - Am 30.08.2025, gegen 13:00 Uhr, ist es in Höxter auf der Brenkhäuser Straße, in Höhe der dortigen Kaserne, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer eines silbergrauen PKW Ford Focus aus Holzminden kollidierte beim Wendevorgang mit einem geparkten, blauen Opel Astra aus Einbeck. An diesem PKW entstand dadurch ein Sachschaden. Mehrere Zeugen beobachteten anschließend, wie der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 09:49

    POL-HX: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Bad Driburg (ots) - Am Samstagnachmittag (30.08.25) ist es in Bad Driburg zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen gekommen. Der 22-jährige Fahrzeugführer aus Bad Driburg befuhr mit seinem Audi Q7 die Brunnenstraße stadtauswärts. In Höhe einer Verkehrsinsel verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einer erhöhten Bordsteinkante und kam ins Schleudern. Nachdem eine Wiese durchfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren