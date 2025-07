Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei stoppt Raser

Am Dienstag zog die Polizei in Ulm einen Mercedes-Fahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Am Vormittag führte die Verkehrspolizei Laupheim in Ulm Geschwindigkeitskontrollen durch. Kurz vor 10 Uhr stoppten die Beamten mit einem Video Fahrzeug einen Mercedes AMG Fahrer auf der B10. Der 24-Jährige war auf Höhe von Ulm-Lehr in Richtung Dornstadt deutlich zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 100 km/h fuhr der Raser mit 160 km/h. Den jungen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkte sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang!

++++1477276 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell