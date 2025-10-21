PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Jugendlichen

Neustrelitz (ots)

Seit Samstag, dem 18. Oktober 2025 (vormittags) werden ein 12-jähriges und ein 14-jähriges Mädchen vermisst.

Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei in Neustrelitz unter der 03981-2580, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Informationen zu den Personen und auch ein Foto finden Sie unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt: https://is.gd/UMDFxV5.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

