Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer

Stralsund (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (21. Oktober 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall am Trelleborger Platz im Stralsund.

Nach derzeitigem Kenntnisstand trat eine 83-jährige deutsche Fußgängerin auf Höhe einer Bushaltestelle offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn. In der weiteren Folge stieß sie mit einem 38-jährigen deutschen E-Bike-Fahrer zusammen und es kam zum Sturz. Die 83-Jährige wurde mit schweren, lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer verletzte sich leicht, wurde zur medizinischen Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell