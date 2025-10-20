Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: PKW rollt in Greifswalder Stadtgraben
Greifswald (LK VG) (ots)
Kräfte der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren heute Nachmittag (20.10.2025, 14:00 Uhr) auf dem Parkplatz am Hansering in Greifswald im Einsatz, weil sich ein Fahrzeug im Stadtgraben befand. Nach Ermittlungen der Polizei wurde der Opel Meriva durch die 30-jährige Nutzerin (deutsche Staatsangehörigkeit) vermutlich nicht entsprechend gesichert und rollte so über eine Grünfläche in den Graben. Personen befanden sich nicht im Fahrzeug, nach aktuellen Informationen wurde auch niemand verletzt. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnten den PKW aus dem Stadtgraben bergen. Durch das eingedrungene Wasser entstand beim Opel ein wirtschaftlicher Totalschaden, geschätzt ca. 3.500 Euro.
