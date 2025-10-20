PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hund wird gestohlen gemeldet und wiedergefunden

Sassnitz (ots)

Eine 34-jährige Sassnitzerin, gebürtig aus Polen, meldete sich am Samstag, dem 18. Oktober 2025, gegen 18:15 Uhr im Polizeirevier Sassnitz, um den Verlust ihres Hundes anzuzeigen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befestigte sie die Hundeleine des Hundes der Rasse Shihtzu an einem Fahnenmast vor einem Supermarkt in der Sassnitzer Rügen-Galerie. Als sie nach kurzer Zeit aus dem Supermarkt kam, konnte sie den kleinen Hund nicht mehr auffinden. Kurze Zeit später meldete sich ein 40-jähriger Sassnitzer, dass er den Hund aufgegriffen hätte. Der Besitzerin wurde ihr Hund wohlbehalten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:35

    POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

    Penzlin (ots) - Am heutigen Morgen, 20. Oktober 2025, kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 192, kurz vor der Ortschaft Penzlin. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hat ein 85-jähriger Fahrer eines Pkw Honda die B 192 aus Richtung Waren in Richtung Neubrandburg befahren. Kurz vor der Ortschaft Penzlin habe die Morgensonne derart geblendet, dass der 85-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet. Als ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:21

    POL-NB: Einbrüche beschäftigen weiterhin Polizei

    Stralsund (ots) - Der Stralsunder Polizei wurden drei Einbruchsdiebstähle gemeldet, bei der die Bevölkerung um Hilfe gebeten wird. In der Zeit vom Donnerstag (16. Oktober 2025), 16:45 Uhr, bis zum Freitag (17. Oktober 2025), 07:10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Friseurgeschäft im Frankendamm. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und der ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:18

    POL-NB: Falsche Rezepte fliegen auf - Vermeintliche Betrüger in Untersuchungshaft

    Greifswald/Stralsund (ots) - Am Samstag, dem 18. Oktober 2025, versuchten drei Männer mit augenscheinlich gefälschten Rezepten in Apotheken in Greifswald und Stralsund unrechtmäßig an verschreibungspflichtige Medikamente zu gelangen. Auch durch den Einsatz eines 58-jährigen deutschen Apothekenmitarbeites gelang am Samstagnachmittag die Festnahme von zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren