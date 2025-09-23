Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Verkehrsunfall auf K 3556

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer verlor am Montagabend auf einer witterungsbedingt nassen Kreisstraße alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 18-Jährige gegen 17:15 Uhr mit seinem Nissan auf der K 3556 von Spielberg kommend in Fahrtrichtung Ittersbach. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Pkw nach rechts ab, überschlug sich und kollidierte mit einem Strommast und gelangte im Seitengraben zum Stehen.

Der 18-jährigeFahrer verletzte sich lediglich leicht, der 19-jährige Beifahrer erlitt hingegen schwere Verletzungen am Rücken und wurde von einem alarmierten Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Der am Fahrzeug und Strommast entstandene Sacheschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

