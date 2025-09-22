Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Nach Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht auf Sonntag Zutritt in eine Wohnung in Bruchsal und entwendete offenbar einen Tresor.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangte der Täter in der Stadtgrabenstraße über ein Eternitdach auf einen Balkon im ersten Obergeschoss. Dort drang er zwischen 23:00 und 01:00 Uhr über die Balkontür gewaltsam in die Wohnung ein. Der Einbrecher entwendete im Schlafzimmer einen Tresor, in dem sich wohl Bargeld befand.

Ob weitere Gegenstände entwendet wurden ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

