PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe
BAB 8 - Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall zwischen Van und Lkw

Karlsruhe (ots)

Am Samstag um 04:56 Uhr befuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer den rechten Fahrstreifen der BAB8 kurz nach dem Dreieck Karlsruhe in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 38-jähriger Fahrer eines Vans, mit drei weiteren Insassen besetzt, fuhr im Bereich des Anstiegs aus bislang unbekannter Ursache von hinten auf den Anhänger des Lkws auf. Bei der Kollision wurden vier Insassen des Vans, im Alter zwischen 38 und 71 Jahren, leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. Sowohl der Van als auch der Lkw-Anhänger waren nicht mehr fahrbereit. Der Van konnte schnellstmöglich abgeschleppt werden. Für die Bergung des Lkw-Anhängers, welcher mit mehreren Tonnen Sand beladen war, mussten bei diesem Reparaturarbeiten vor Ort durchgeführt werden. Hierdurch konnte dieser wieder fahrbereit gemacht und weggefahren werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000EUR. Der mittlere und rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen, welcher temporär auch als Fahrstreifen genutzt wird, mussten aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden. Die Sperrung der Fahrstreifen konnte gegen 08:05 Uhr wieder vollständig aufgehoben werden.

Cora Maier, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 09:58

    POL-KA: (KA) Malsch - Schwerer Verkehrsunfall auf der L 608

    Karlsruhe (ots) - Eine schwer verletzte Person war am Donnerstagabend die Folge eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 608 bei Malsch. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhren gegen 19:10 Uhr drei Fahrzeuge von Neumalsch kommend, hintereinander in Richtung Durmersheim. Bei dem zweiten Pkw der Kolonne handelte es sich um einen VW Passat. Das dritte Fahrzeug war ein BMW M 3. Etwa auf Höhe des Glasersees setzte ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 15:11

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pyramide

    Karlsruhe (ots) - Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Donnerstag die Pyramide auf dem Karlsruher Marktplatz. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sprühten die Täter zwischen 22:00 und 07:00 Uhr zwei Sätze sowie einen Totenkopf in leuchtender Neonfarbe auf die Nordseite des Gemäuers. Offenbar wurden hierfür Schablonen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren