Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe

BAB 8 - Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall zwischen Van und Lkw

Karlsruhe (ots)

Am Samstag um 04:56 Uhr befuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer den rechten Fahrstreifen der BAB8 kurz nach dem Dreieck Karlsruhe in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 38-jähriger Fahrer eines Vans, mit drei weiteren Insassen besetzt, fuhr im Bereich des Anstiegs aus bislang unbekannter Ursache von hinten auf den Anhänger des Lkws auf. Bei der Kollision wurden vier Insassen des Vans, im Alter zwischen 38 und 71 Jahren, leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. Sowohl der Van als auch der Lkw-Anhänger waren nicht mehr fahrbereit. Der Van konnte schnellstmöglich abgeschleppt werden. Für die Bergung des Lkw-Anhängers, welcher mit mehreren Tonnen Sand beladen war, mussten bei diesem Reparaturarbeiten vor Ort durchgeführt werden. Hierdurch konnte dieser wieder fahrbereit gemacht und weggefahren werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000EUR. Der mittlere und rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen, welcher temporär auch als Fahrstreifen genutzt wird, mussten aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden. Die Sperrung der Fahrstreifen konnte gegen 08:05 Uhr wieder vollständig aufgehoben werden.

Cora Maier, Führungs- und Lagezentrum

