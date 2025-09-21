Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Graben-Neudorf - Frontalzusammenstoß mit vier Verletzten

Am Samstag fuhr gegen 17:30 Uhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer auf der B35 von Huttenheim kommend in Richtung Linkenheim-Hochstetten. Zwischen den Anschlussstellen Neudorf und Graben kam der PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Hier stieß er zunächst mit dem PKW eines 50-Jährigen zusammen und kollidierte im Anschluss Frontal mit dem PKW eines 55-Jährigen. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge wurden jeweils nach rechts abgewiesen und kamen im dortigen Wildzaun zum Stehen. Der Unfallverursacher, sowie die 36-jährige Mitfahrerin des zweiten entgegenkommenden PKW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die anderen beiden Fahrer wurden schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Strecke musste zur Unfallaufnahme und zur anschließenden Reinigung bis kurz vor 22 Uhr voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 32.000 Euro. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

