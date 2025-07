POL-PDMT: Gemmerich - Katze läuft vor PKW - Eigentümer gesucht

Montabaur (ots) - Am 09.07.2025 zwischen 19:02 Uhr und 19:29 Uhr kam es zu einem Tageswohnungseinbruchsdiebstahl in die Alleestraße (Ortsausgang Rtg. Limburg) in Montabaur. Zwei Täterinnen verschafften sich Zutritt zu der zur Tatzeit verlassenen Wohnung und entwendeten einen blauen Staubsauger, einen Kaffeevollautomaten und einen silbernen Hartschalenkoffer. Die zwei ...

