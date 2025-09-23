Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Größere Auseinandersetzung in Amalienstraße - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zwei Personengruppen gerieten vergangene Woche am Donnerstagabend aus bislang unbekannter Ursache in eine körperliche Auseinandersetzung, wobei sich mehrere Personen leicht verletzten.

Zeugen meldeten gegen 20:45 Uhr eine Auseinandersetzung zweier Personengruppen im Kreuzungsbereich der Amalienstraße/Hirschstraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand verwendete mindestens einer der Täter ein Pfefferspray und die Kontrahenten sollen mit Schlagwerkzeugen aufeinander eingewirkt haben. Einer der Beteiligten soll zudem offenbar mit einem Messer Stichbewegungen in Richtung der Personen ausgeführt haben, wobei sich offenbar niemand verletzte. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Antreffen der tatbeteiligten Personen.

Nach Zeugenhinweisen soll es sich bei dem Messerträger wohl um einen Mitte 20-jährigen Mann mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben, der mit einem hellen Shirt und einer Jeans bekleidet gewesen sein soll.

Aufgrund des Pfeffersprayeinsatzes verletzten sich mehrere unbeteiligte Personen leicht und wurden von einem Rettungswagen versorgt.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personengruppen oder der Auseinandersetzung geben können sich unter 0721 666 -3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell