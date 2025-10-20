PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht nach Wohnungseinbrechern in Woldegk und Groß Nemerow

Woldegk/Groß Nemerow (ots)

Zwischen dem 15. Oktober und dem 17. Oktober 2025 kam es während der Abwesenheit der Hausbewohner zu Wohnungseinbrüchen im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 14:00 Uhr am 15. Oktober bis 8:30 Uhr am 17. Oktober gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Ob Wertgegenstände durch die Unbekannten entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ein weiterer Einbruchsversuch wurde der Polizei für den Zeitraum von 16:30 am 15. Oktober bis 13:00 Uhr am 17. Oktober in Groß Nemerow gemeldet.

Durch die beiden Einbrüche entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche in den Tatzeiträumen in der Waldstraße in Woldegk und der Stargarder Straße in Groß Nemerow Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich im Polizeirevier Friedland unter der Telefonnummer 039601-300-0, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet. de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Franziska Höhne
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

