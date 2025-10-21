PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auto fährt dicht auf, Kinder stürzen - Zeugen gesucht

Demmin (ots)

Am gestrigen Montag, dem 20. Oktober 2025, gab es einen Verkehrsunfall im Demminer Kiebitzweg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhren zwei Kinder im Alter von acht und neun Jahren mit ihren Fahrrädern am rechten Fahrbahnrand des Kiebitzweges. Offenbar fuhr ein dunkler Audi mit einem VG-Kennzeichen von hinten so dicht auf und dann vorbei, dass die Kinder auf den Gehweg ausweichen mussten. Hierbei kamen die beiden zu Fall und verletzten sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50,00 Euro.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Demminer Polizei unter 03998 2540, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

