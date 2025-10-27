POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Schulanbau
Warendorf (ots)
In der Zeit zwischen Freitag (24.10.2025) 15 Uhr und Sonntag (26.10.2025) 12 Uhr brachen unbekannte Täter in zwei Garagen einer Schule am Bürgermeister-Corneli-Ring in Ahlen ein. Hier entwendeten sie unter anderem Gartengeräte. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell