Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Schulanbau

Warendorf (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (24.10.2025) 15 Uhr und Sonntag (26.10.2025) 12 Uhr brachen unbekannte Täter in zwei Garagen einer Schule am Bürgermeister-Corneli-Ring in Ahlen ein. Hier entwendeten sie unter anderem Gartengeräte. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

