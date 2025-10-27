Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Schule

Warendorf (ots)

In der Zeit von Donnerstag (23.10.2025) 17.30 Uhr bis Freitag (24.10.2025) 12.45 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Schule an der Vellerner Straße in Beckum Neubeckum ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten verschiedene Räume. Angaben zum Diebesgut liegen bisher noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell