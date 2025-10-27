Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Nach Verkehrsunfall Widerstand geleistet

Warendorf (ots)

Am Samstag (25.10.2025) um 18.23 Uhr wurde der Polizei ein Alleinunfall auf der B 64 in Warendorf gemeldet. Bei Eintreffen der Polizisten stellten diese einen Pkw fest, der in Richtung Warendorf gefahren und gegen eine Leitplanke geprallt war. Am Steuer saß ein 40-jähriger Warendorfer. Bei der Kontrolle des Mannes ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum. Der Warendorfer kam den Anweisungen der Beamten nicht nach und ging drohend auf diese zu. Er wurde durch die Beamten überwältigt und ihm wurden Handfesseln angelegt. Gegen die Maßnahme wehrte er sich und beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte. Der 40-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell