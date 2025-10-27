POL-WAF: Warendorf. Unter Drogeneinfluss in Pkw eingeschlafen
Warendorf (ots)
Am Sonntag (26.10.2025) um 8.30 Uhr meldeten Zeugen einen Autofahrer auf der Südstraße in Warendorf der bei laufendem Motor in seinem Fahrzeug saß und nicht reagierte. Den eingesetzten Polizisten gelang es den Mann zu wecken. Als er wach wurde nahm er den Fuß von der Bremse, sodass der Pkw ein paar Meter vor rollte. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten fest das der 35-Jährige aus Beelen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keinen Führerschein besaß. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Beelener ein.
