Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Trunkenheit

Arnsberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr eine 45jährige Fahrradfahrerin aus Schmallenberg die Bahnhofstraße. Dabei stürzte sie aus unbekannten Gründen mit ihrem Fahrrad auf dem Bürgersteig. Der Unfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

