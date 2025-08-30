Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Brilon (ots)
Thülen - Am Freitagabend stürzte eine 22jährige Frau aus Brilon auf der Straße mit ihrem Fahrrad. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell