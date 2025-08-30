POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Olsberg (ots) - Ein Lebensmittelmarkt in der Straße Ruhrufer war Ziel von Einbrechern. In der Nacht vom 27.08. auf den 28.08.2025 versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam durch ein vergittertes Fenster in das Gebäude einzudringen. Der Versuch misslang. Der oder die Täter konnten den Lebensmittelmarkt nicht betreten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden ...

