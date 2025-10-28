Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert und ohne Führerschein mit Auto unterwegs

Warendorf (ots)

Am Dienstag (28.10.2025) um 01.10 Uhr kontrollierten Polizisten den Fahrer eines Pkw auf dem Westfalendamm in Ahlen. Hierbei handelte es sich um einen 17-Jährigen aus Ahlen. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf einen Alkohol- und Drogenkonsum. Einen Führerschein besaß der Minderjährige nicht. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen ein. Anschließend brachten sie ihn zu seinen Eltern.

