Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Blauer Pkw nach Zusammenstoß mit geparktem Audi gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag (27.10.2025) um 11.20 Uhr kam es in Ahlen auf dem Westfalendamm zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge vernahm einen lautes Geräusch von der Straße her und sah einen blauen Pkw in Richtung Im Pattenmeicheln davonfahren. Bei einem der geparkten Autos, einem schwarzen Audi A1, war die linke Fahrzeugseite beschädigt worden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

