POL-WAF: Ennigerloh. Geparkten roten Mercedes beschädigt und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Dienstag (28.10.2025) gegen 18.45 Uhr kam es an der Hoetmarer Straße in Ennigerloh-Westkirchen zu einem Verkehrsunfall. Eine auf einem Parkplatz abgestellte Mercedes C-Klasse wurde hierbei beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
