POL-HSK: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Arnsberg (ots) - Immer wieder werden im Hochsauerlandkreis Seniorinnen und Senioren Opfer perfider Betrugsmaschen. In vielen Fällen geben sich die Täter am Telefon als Polizisten, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus. Ihr Ziel: Die Angerufenen unter Druck zu setzen, zu verunsichern - und so dazu zu bringen, hohe Geldsummen abzuheben und zu übergeben. So auch am gestrigen Tag in Arnsberg: Eine fast 90-jährige ...

