POL-WAF: Wadersloh. Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt
Warendorf (ots)
Am Dienstag (28.10.2025) gegen 14 Uhr kam es auf der B 58 in Wadersloh (Ortsteil Diestedde) zu einem Verkehrsunfall zwei Verletzten. Ein 78-jähriger Wadersloher befuhr mit seinem Pkw die B 58 aus Diestedde kommend in Fahrtrichtung Wadersloh. Er bog nach links in einen Feldweg ab. Ein 32-jähriger Wadersloher fuhr mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte versorgten die beiden Männer. Das Fahrzeug des 37-Jährigen wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.
