Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (28.10.2025) gegen 14 Uhr kam es auf der B 58 in Wadersloh (Ortsteil Diestedde) zu einem Verkehrsunfall zwei Verletzten. Ein 78-jähriger Wadersloher befuhr mit seinem Pkw die B 58 aus Diestedde kommend in Fahrtrichtung Wadersloh. Er bog nach links in einen Feldweg ab. Ein 32-jähriger Wadersloher fuhr mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte versorgten die beiden Männer. Das Fahrzeug des 37-Jährigen wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 29.10.2025 – 08:08

    POL-WAF: Ennigerloh. Geparkten roten Mercedes beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (28.10.2025) gegen 18.45 Uhr kam es an der Hoetmarer Straße in Ennigerloh-Westkirchen zu einem Verkehrsunfall. Eine auf einem Parkplatz abgestellte Mercedes C-Klasse wurde hierbei beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 08:07

    POL-WAF: Beelen. E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (28.10.2025) um 11 Uhr kam es in Beelen auf der B 64 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine 16-jährige Beelenerin leicht verletzt. Sie fuhr mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg an der B 64 in Richtung Warendorf. Auf der B 64 in gleicher Richtung fuhr eine 57-Jährige aus Münster mit ihrem Pkw. Die Jugendliche wechselte vom Gehweg auf ...

    mehr
