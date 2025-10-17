Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 38-jähriger Stader beraubt und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Abend zwischen 20:00 h und 21:00 h ist in Stade ein 38-jähriger Mann von drei bisher unbekannten Tätern beraubt worden.

Das Opfer war zu der Zeit zu Fuß in der Neubourgstraße im Bereich in Höhe der Gründelstraße in der Stader Innenstadt unterwegs, hatte dort wegen fehlender Ortskenntnis drei bisher unbekannte Männer angesprochen und nach dem Weg gefragt.

Einer der Männer ergriff den 38-Jährigen daraufhin am Kragen und ein zweiter Unbekannter schlug dem Opfer mit einer Glasflasche auf den Kopf, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt. Das Opfer stürzte zu Boden und war kurzzeitig benommen. Am Boden liegend wurden ihm die mitgeführte Bauchtasche samt Inhalt entrissen. Dabei bemerkte der 38-Jährige dann zwei blutende Schnittwunden im unteren Bauchbereich. Als er vom Boden aufstand, kam es zu weiterem Gerangel zwischen dem ihm und den Tätern.

Bei der Annäherung von zwei bisher unbekannten Passanten, ließen die Unbekannten dann von dem Opfer ab und flüchteten vom Tatort in unbekannte Richtung.

Das Opfer begab sich daraufhin zunächst zu Fuß zu seiner Wohnanschrift und meldete den Vorfall bei der Polizei. Nach der ersten Befragung durch die eingesetzten Kräfte wurde er vom Rettungsdienst ins Elbe-Klinikum Stade eingeliefert und dort ambulant behandelt.

Beim Raubgut handelt es sich um eine Bauchtasche mit einem Handy. Sollte jemand diese Tasche finden, bitte die Polizei informieren.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu den möglichen Tätern geben können. Auch die Passanten, die auf den Vorfall zugekommen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 auf der Stader Wache zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell