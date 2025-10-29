POL-WAF: Beckum. Einbruch in Kfz-Werkstatt
Warendorf (ots)
In der Zeit von Montag (27.10.2025) 20 Uhr bis Dienstag (28.10.2025) 7 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt am Daimlerring in Beckum ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
