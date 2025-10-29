POL-WAF: Ostbevern. Einbruch in Raiffeisen-Markt
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (29.10.2025) um 01.30 Uhr erhielt die Polizei Warendorf Kenntnis über einen Einbruch in einen Raiffeisen-Markt an der Raiffeisenstraße in Ostbevern. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Täter erbeuteten unter anderem Tabakwaren. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
