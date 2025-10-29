PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Einbruch in Raiffeisen-Markt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (29.10.2025) um 01.30 Uhr erhielt die Polizei Warendorf Kenntnis über einen Einbruch in einen Raiffeisen-Markt an der Raiffeisenstraße in Ostbevern. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Täter erbeuteten unter anderem Tabakwaren. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 08:13

    POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (28.10.2025) in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.50 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Straße Krummer Kamp in Drensteinfurt ein. Die Täter gelangten über die Rückseite an das Gebäude, verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 08:12

    POL-WAF: Beckum. Einbruch in Kfz-Werkstatt

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Montag (27.10.2025) 20 Uhr bis Dienstag (28.10.2025) 7 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt am Daimlerring in Beckum ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 08:11

    POL-WAF: Warendorf. Bei Alleinunfall leicht verletzt

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (28.10.2025) um 07.50 Uhr kam es auf der B 64 zwischen Warendorf und Beelen zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige aus Paderborn befuhr die B 64 in Richtung Warendorf. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam im Graben zum Stehen. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren