POL-WAF: Sassenberg. Fahndung nach vermisstem Kind

Warendorf (ots)

Seit Dienstag, 28.10.2025 wird ein Mädchen aus Sassenberg vermisst. Die 12-Jährige verließ um 07.30 Uhr das elterliche Haus um zur Schule zu gehen. Dort ist sie nicht angekommen. Kontaktaufnahmen verliefen negativ. Sie könnte mit einem Deutschland-Ticket der Bahn unterwegs sein.

Das Mädchen ist circa 1,56 Meter groß, hat eine normale Statur, ein deutsches Erscheinungsbild und mittelblonde, schulterlange Haare. Sie ist mit einer schwarzen Winterjacke, einem schwarzen Pullover, einer blauen Jeans und schwarzen Sneaker bekleidet.

Wer hat die Vermisste seit dem 28.10.2025 um 07:30 Uhr gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Ein Foto der Vermissten gibt es unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/184665

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

