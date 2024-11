POL-HI: Alkoholisierte Frau randaliert in der Nordstadt und wird von der Polizei gefasst

Hildesheim (ots) - Lamspringe (lud) Am 08.11.2024, gegen 10:00 Uhr, brach in einem Zimmer eines Einfamilienhauses in der Bergstraße in 31195 Lamspringe ein Feuer aus. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist ein Akku, welcher an einer Steckdose geladen wurde und auf einem hölzernen Tisch lag, ursächlich für das ausgebrochene Feuer. Anschließend breitete sich das Feuer in dem betroffenen Zimmer aus. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Lamspringe und Sehlem ...

