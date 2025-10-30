PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (29.10.2025) in der Zeit von 14.30 Uhr bis 20.15 Uhr brachen unbekannte Täte in ein Haus an der Straße Am Hellbach in Beckum ein. Die Täter gelangten über den rückwärtigen Bereich auf das Grundstück und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Dort durchsuchten die Unbekannten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen bisher noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

