Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Nachtrag: 86-jähriger Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Schwerte (ots)

Der bei dem Verkehrsunfall in Schwerte schwerverletzte 86-Jährige ist am Samstag (20.09.2025) verstorben.

Der Fahrradfahrer aus Schwerte war am Freitagnachmittag (19.09.2025) gegen 16.25 Uhr an der Kreuzung Rote-Haus-Straße/Iserlohner Straße in einen Unfall mit einer 38-Jährigen aus Iserlohn verwickelt und ist daraufhin im Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

