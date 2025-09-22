Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Nachtrag: 86-jähriger Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Schwerte (ots)

Der bei dem Verkehrsunfall in Schwerte schwerverletzte 86-Jährige ist am Samstag (20.09.2025) verstorben.

Der Fahrradfahrer aus Schwerte war am Freitagnachmittag (19.09.2025) gegen 16.25 Uhr an der Kreuzung Rote-Haus-Straße/Iserlohner Straße in einen Unfall mit einer 38-Jährigen aus Iserlohn verwickelt und ist daraufhin im Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

