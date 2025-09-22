Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Falscher Bankmitarbeiter verwickelt Seniorin in Telefongespräch und holt anschließend ihre Bankkarte ab - Betrüger erbeutet vierstelligen Geldbetrag

Holzwickede (ots)

Am Freitag (19.09.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 89-jährigen Seniorin aus Holzwickede.

Gegen 11:15 Uhr erhielt die Holzwickederin einen Anruf einer ihr unbekannten Rufnummer. Eine männliche Person teilte ihr mit, dass ihre Sparkassenkarte nicht sicher sei und die Karte aus diesem Grund ausgetauscht werden müsse.

Gegen 11:30 Uhr erschienen dann zwei männliche Personen an der Haustür der 89-Jährigen in der Rausinger Straße, die die Bankkarte und die PIN-Nummer der Holzwickederin an sich nahmen.

Die Seniorin stellte im späteren Verlauf des Nachmittags fest, dass eine Abbuchung und mehrere EC-Zahlungen von ihrem Konto abgegangen waren. Es entstand ein Vermögensschaden im vierstelligen Bereich.

Durch die 89-Jährige konnte lediglich die männliche Person beschrieben werden, die die Kontokarte entgegennahm:

- männlich - 1,80 bis 1,85 cm - normale Statur - deutsch, akzentfrei

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Polizeiliche Präventionshinweise:

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Geben Sie unbekannten Personen niemals Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Beenden Sie Telefonate direkt und erkundigen Sie sich persönlich bei Ihrem Bankinstitut. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Wenn Sie verdächtige Feststellungen machen, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei.

