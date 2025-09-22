PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - 91-Jährige übergibt vermeintlichem Bankmitarbeiter Bankkarte - Betrüger erbeutet vierstelligen Geldbetrag

Bönen (ots)

Am Freitag (19.09.2025) erhielt eine 91-jähriger Bönenerin gegen 09:45 Uhr einen Anruf einer ihr unbekannten Rufnummer. Eine männliche Person gab sich als Mitarbeiter der Sparkassen aus und teilte ihr mit, dass ihre Sparkassenkarte nicht sicher sei. Bei mehreren Kunden seien widerrechtlich Geldbeträge abgebucht und Bankkarten kopiert worden.

Die 91-Jährige wurde dann aufgefordert ihre PIN anzugeben und ihr wurde mitgeteilt, dass ihre Bankkarte nicht mehr gültig sei, weshalb diese abgeholt werden soll.

Kurz darauf erschien eine unbekannte männliche Person an der Wohnanschrift der 91-Jährigen in der Freiherr-von-Ketteler-Straße. Die Bönenerin übergab dann der Person ihre Bankkarte.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - europäischer Phänotyp,
   - zirka Mitte 40,
   - schlanke Statur,
   - kurze, leicht gewellte Haare,
   - blaues Hemd,
   - beige-braune lange Hose,
   - sprach akzentfreies Deutsch

Es konnte im späteren Verlauf festgestellt werden, dass eine Abbuchung und eine EC-Kartenzahlung in einer insgesamt vierstelligen Summe von dem Konto der 91-Jährigen abgegangen waren.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Polizeiliche Präventionshinweise:

   -	Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. -	Geben Sie 
unbekannten Personen niemals Auskünfte über Vermögensverhältnisse 
oder andere sensible Daten. -	Beenden Sie Telefonate direkt und 
erkundigen Sie sich persönlich bei Ihrem Bankinstitut. -	Ziehen Sie 
eine Vertrauensperson hinzu. -	Wenn Sie verdächtige Feststellungen 
machen, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

