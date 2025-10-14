PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 45 Tage Haft

Breitenau (ots)

Am 13. Oktober 2025 gegen 19:30 Uhr wurde ein 20- jähriger Moldawier am Grenzübergang Breitenau zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle vorstellig. Die Fahndungsüberprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bayreuth wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Optionen waren, 45 Tage Ersatzfreiheitsstrafe oder diese durch Zahlung von 4.762,60 Euro abzuwenden. Der er nicht zahlungsfähig war, wurde er anschließend in die JVA Dresden eingeliefert.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
