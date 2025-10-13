Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 366 Tage Haft und Aberkennung Freizügigkeit

Breitenau (ots)

Ein 35- jähriger Bulgare wurde am 10. Juli gegen 15:00 Uhr am Grenzübergang Breitenau einer grenzpolizeilichen Fahndungsüberprüfung unterzogen. Das Ergebnis der Kontrolle war, dass die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ihn zur Festnahme wegen Körperverletzung ausgeschrieben hat. Von einer dreijährigen Gesamtfreiheitsstrafe muss er noch 366 Tage verbüßen. Des Weiteren bestand gegen ihn ein nationales Einreiseverbot für Deutschland bis Juli 2029 wegen schwerer Körperverletzung und Eigentumsdelikten. Nach Verbüßung seiner Haftstrafe muss er umgehend Deutschland verlassen.

