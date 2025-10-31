Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrerin bei missglücktem Überholmanöver schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (30.10.2025) um 11.20 Uhr kam es in Oelde auf der Rhedaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-Jährige aus Herzebrock-Clarholz befuhr mit ihrem Pkw die Rhedaer Straße in Richtung Oelde. Sie überholte einen vor ihr fahrenden Reisebus den ein 60-jähriger Gütersloher fuhr. Beim Überholvorgang stieß sie seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw eines zusammen 54-Jährigen aus Rheda-Wiedenbrück zusammen. Der Pkw geriet ins Schleudern, prallte gegen den überholten Reisebus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 76-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde durch die Feuerwehr Oelde geborgen und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 33.000 Euro geschätzt. Die Rhedaer Straße war für die Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten bis 13.30 Uhr voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

