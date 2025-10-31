PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrerin bei missglücktem Überholmanöver schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (30.10.2025) um 11.20 Uhr kam es in Oelde auf der Rhedaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-Jährige aus Herzebrock-Clarholz befuhr mit ihrem Pkw die Rhedaer Straße in Richtung Oelde. Sie überholte einen vor ihr fahrenden Reisebus den ein 60-jähriger Gütersloher fuhr. Beim Überholvorgang stieß sie seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw eines zusammen 54-Jährigen aus Rheda-Wiedenbrück zusammen. Der Pkw geriet ins Schleudern, prallte gegen den überholten Reisebus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 76-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde durch die Feuerwehr Oelde geborgen und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 33.000 Euro geschätzt. Die Rhedaer Straße war für die Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten bis 13.30 Uhr voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 10:11

    POL-WAF: Beckum. Geparkten grauen Opel beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Mittwoch (29.10.2025) 19 Uhr bis Donnerstag (30.10.2025) 8.30 Uhr wurde in Beckum an der Oelder Straße ein geparkter Opel Zafira an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:10

    POL-WAF: Ahlen.E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Pkw

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (30.10.2025) um 19.30 Uhr kam es in Ahlen am Gebrüder-Kerkmann-Platz zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Frau aus Werne befuhr mit ihrem Pkw die Straße Am Bahndamm und hielt am Fußgängerüberweg vor dem Gebrüder-Kerkmann-Platz an. Hier ließ sie einen von links kommenden E-Scooter passieren. Als sie anfuhr kam ebenfalls von ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 07:14

    POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (29.10.2025) in der Zeit von 14.30 Uhr bis 20.15 Uhr brachen unbekannte Täte in ein Haus an der Straße Am Hellbach in Beckum ein. Die Täter gelangten über den rückwärtigen Bereich auf das Grundstück und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Dort durchsuchten die Unbekannten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen bisher noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren