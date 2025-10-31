POL-WAF: Beckum. Geparkten grauen Opel beschädigt und geflüchtet
Warendorf (ots)
In der Zeit von Mittwoch (29.10.2025) 19 Uhr bis Donnerstag (30.10.2025) 8.30 Uhr wurde in Beckum an der Oelder Straße ein geparkter Opel Zafira an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
