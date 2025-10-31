PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Randalierer tritt Polizisten

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (30.10.2025) gegen 16.10 Uhr suchten Polizisten einen Sonderpostenmarkt in Wadersloh auf. Dort sollte eine männliche Person randalieren. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Mann zunächst zu Fuß. Als er durch die Beamten eingeholt wurde trat er einem Polizisten unvermittelt aus dem Stand heraus gegen den Kopf. Den Polizisten gelang es schließlich dem 29-Jährigen aus Wadersloh unter dem Einsatz von Pfefferspray Handfesseln anzulegen. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Später erfolgte die Einweisung des Mannes in eine Fachklinik. Der Beamte musste im Krankenhaus behandelt werden und war anschließend nicht mehr dienstfähig.

