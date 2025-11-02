PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Einbruch in Tankstelle - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Zwei unbekannte Täter sind am Sonntag (02.11.2025, 01.33 Uhr) in eine Tankstelle an der Freckenhorster Straße in Everswinkel eingebrochen.

Sie drangen gewaltsam in den Verkaufsraum ein und stahlen Zigarettenschachteln aus dem Kassenbereich.

Bei den augenscheinlich männlichen Tätern war eine Person dunkel gekleidet, die andere Person hell gekleidet. Beide waren maskiert. Zur Flucht nutzten sie einen dunklen Pkw Kombi.

Hinweise zu den Tätern, dem Pkw und dem Einbruch nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

